Ученые выяснили, как бороться с опасным для жизни старением.

Специалисты из Женской клиники Бригама в США смогли понять, почему развивается атеросклероз. Оказалось, что основной причиной появления этого заболевания является мусорная часть ДНК. Именно на нее и воздействовали ученые, чтобы выявить методы борьбы со старением.

Подробное исследование описано в издании MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Оказалось, что сильнее всего выделяется участок SNHG12, который имеется у людей, грызунов и свиней, но при этом не кодирует белок. Если искусственно усилить этот участок, то скорость развития заболевания существенно снижается. А малое количество РНК (непосредственного продукта активности ДНК), напротив, способствует быстрому развитию атеросклероза.

Мусорная часть ДНК не кодирует белки и долгое время считалась учеными бесполезной. Но несколько лет назад стало известно, что эта часть ДНК участвует в синтезе РНК, которая играет значительную роль в регуляции работы белков и генов.