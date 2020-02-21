Вы наверняка замечали, что после одной бурной ночи со спиртным ваше состояние на следующее утро может быть гораздо лучше, а после некоторых вечеринок - в несколько раз хуже.

На самом деле, на похмелье может влиять не только ваше здоровье и количество выпитого. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, как крепость и тип напитка влияет на состояние на следующее утро.

Любой алкоголь негативно влияет на организм, так как при его расщеплении вырабатываются токсины. Сами спиртосодержащие вещества влияют на мозг, желудок, поджелудочную, сердце и сосуды. Если не соблюдать нормы, то можно серьезно подпортить свое здоровье.

Врачи-наркологи не раз высказывались о похмелье после приема алкогольных напитков.

Считается, что именно плохое самочувствие на утро после вызывают сивушные масла и дубильные вещества. Эти компоненты придают спиртным напиткам вкус и цвет. В некоторых случаях они делают напиток более крепким. Сивушные масла есть в коньяке, виски, темном роме и красном вине. Наркологи уверены, что именно от них появляется тошнота, головокружение и головная боль - симптомы, сопровождающее похмелье.

"В красном вине также содержатся дубильные вещества. И еще в нем есть диоксид серы, который используется в качестве консерванта сусла и вина. После красного вина даже те, кто не злоупотребляет алкоголем, говорят, что испытывают головные боли", - комментировал нарколог Алексей Казанцев.

Еще одним типом алкогольных напитков, от которых будет более тяжелое похмелье, являются газированные жидкости. Это может быть шампанское, игристое вино или коктейли с газировкой.

Благодаря пузырькам углекислого газа спирт быстрее попадает в кровь, наступает сильное опьянение, а вместе с ним и похмелье.

Также врачи не рекомендуют употреблять сладкие напитки. Сахар вызывает обезвоживание и способствует быстрому попаданию алкоголя в кровь. Это касается сладких вин, ликеров и коктейлей.