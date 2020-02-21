Впервые глазной грипп медики окрестили серьезной проблемой в 2016 году. В то время в немецком городе Бонн началась эпидемия, и зараженным не помогали никакие антибиотики.

Грипп в одночасье привел к проблемам с дыхательной системой и ЖКТ пациентов.

Не так давно врачи вновь начали бить тревогу, - глазной грипп вернулся в Германию. Что это такое, чем он опасен и как предупредить недуг- расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

На ранних этапах глазной грипп вполне можно спутать с конъюнктивитом. В начале недуг проявляет себя посредством покраснения глаз, припухлостей, ощущением инородного тела под веком. По мере того, как болезнь прогрессирует, появляется зуд в глазах, они становятся более чувствительны к свету. Нередко болезнь сопровождается повышенной температурой, слабостью и слезоточивостью.

Пациент считается заразным сразу же после того, как проявились первые симптомы. Одна из главных опасностей глазного гриппа состоит в том, что им очень легко заразиться. Происходит это при стандартных физических контактах: рукопожатиях или объятиях.

Другая опасность состоит в том, что осложнения, вызванные глазным гриппом, не исчезают довольно долго. Так, многие люди, переболевшие глазным гриппом, жалуются на то, что еще несколько недель они не могут избавиться от "помутнения" в глазах.

Среди других осложнений медики особенно выделяют наиболее опасные: блефарит, неврит и кератит, который приводит к загноению глаза, а в иных случаях к полной потере зрения.

Чтобы предупредить заболевание, по мнению медиков, достаточно лишь уделять больше внимания личной гигиене. Если же заражение все-таки произошло, необходимо продезинфицировать все поверхности в доме.