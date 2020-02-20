https://news.day.az/medicine/1204947.html Эксперт назвал опасные для здоровья виды рыб
Эксперт назвал опасные для здоровья виды рыб
Выведенная в садках и вскормленная на гормонах роста, антибиотиках и красителях рыба несет опасность для человека, предупредил глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Он причислил к такой рыбе пангасиус, тилапию, сибас и дорадо. По его словам, садковая рыба является самой токсичной в мире.
"Если иметь в виду садковый лосось или форель", - сказал специалист в интервью радиостанции "Говорит Москва".
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