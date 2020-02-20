Выведенная в садках и вскормленная на гормонах роста, антибиотиках и красителях рыба несет опасность для человека, предупредил глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Он причислил к такой рыбе пангасиус, тилапию, сибас и дорадо. По его словам, садковая рыба является самой токсичной в мире.

"Если иметь в виду садковый лосось или форель", - сказал специалист в интервью радиостанции "Говорит Москва".