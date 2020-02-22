Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Елена Мамонтова рассказала в беседе с "АиФ", кому следует отказаться от употребления блинов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Специалист напомнила, что блины - достаточно калорийное блюдо, их употребление повышает нагрузку на внутренние органы. Поэтому, по словам Мамонтовой, отказаться от блюда нужно людям с непереносимостью глютена. Вредными, как указала врач, блины также могут оказаться для тех, кто страдает от болезней желудочно-кишечного тракта: панкреатита или холецистита.

Кроме того, из-за высокого гликемического индекса употребление блинов противопоказано людям, страдающим от избыточного веса и сахарного диабета.

При этом Мамонтова добавила, что блины, с другой стороны, дают энергию организму, насыщают его минералами, витаминами группы В, фолиевой и никотиновой кислотами.