Австралийца беспокоили красные пятна на лысине, после чего он узнал о смертельном диагнозе.

Долгие годы 68-летний Питер Уилсон игнорировал сухость кожи головы и красные пятна на лысине. Только летом 2019 года, когда они воспалились и увеличились, мужчина начал беспокоиться, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер. Уилсон скачал приложение на смартфон, которое определяет риск возникновения рака кожи по фотографии.

После того, как Уилсон загрузил снимок пораженного участка головы, приложение посоветовало ему немедленно пройти обследование у дерматолога. Биопсия кожи головы подтвердила подозрения Улисона: у мужчины обнаружили плоскоклеточный рак на ранней стадии развития.

Уже осенью хирурги вырезали пациенту зараженную кожу с головы, заменив ее трансплантатом с правого бедра Уилсона. Восстановление после операции прошло быстро.

В данный момент австралиец ожидает результатов дерматологического исследования, которое поможет определить риск возвращения рака. Отныне Уилсон не покидает дом без головного убора и призывает людей защищать себя от ультрафиолетовых, ведь именно они могут поспособствовать развитию рака кожи: "Защищайте свою кожу и зимой, и летом и старайтесь не переусердствовать с прогулками под палящим солнцем".