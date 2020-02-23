Многие из нас любят поспать днем хотя бы полчаса, чтобы продолжить дела с новыми силами. Но вот такая привычка не всегда может быть полезной для организма.

Оказывается, дневной сон связан с сердечными приступами. Об этом говорят результаты исследований кардиологов из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, медики проанализировали показатели примерно четырех тысяч людей в возрасте от 35 до 75 лет. За их здоровьем специалисты наблюдали в течение пяти лет, отмечая их регулярные привычки.

Выяснилось, что у тех, кто ежедневно практикует дневной сон, сердечные недуги развиваются гораздо чаще. Именно среди этих людей оказалось большинство тех, кто столкнулся с сердечным приступом.

При этом специалисты пришли к выводу, что если использовать непродолжительный сон всего два раза в неделю, можно, наоборот, на 48% снизить риск сердечного приступа. Оказалось, что у таких людей риски снизились почти вдвое. Причем сон не обязательно должен быть долгим - по мнению экспертов, его продолжительность значения не имеет.