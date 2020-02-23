Генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс рассказал о самом действенном методе в борьбе с раком, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам Брунса, с онкологией необходимо бороться посредством иммунотерапии:

"Самое эффективное сегодня в онкологии - это иммунная онкология, которая реализуется, с одной стороны, при помощи медикаментов, а также измененных Т-клеток. Это абсолютно новая вещь, существует только с прошлого года".

Медик пояснил: эффективность данного метода связана по большей части с тем, что лимфомы, которые раньше не удавалось излечить, теперь частично излечимы:

"Рак - это не гомогенное заболевание, атакует многие органы, и мы уже очень успешны в лечении некоторых видов рака, например, рака крови, где теперь применяются и Т-клетки", - сказал генсек организации, добавив, что "многое еще нужно сделать".