Иногда изменение естественного оттенка зубов - повод не для отбеливания, а для серьезной консультации со специалистом. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, в каких случаях стоит встревожиться.

Чаще всего зубы окрашиваются в цвет напитков или продуктов с насыщенным оттенком, однако это кратковременный эффект. По этой же причине появляется характерный желтоватый налет у курильщиков.

Однако иногда зубная эмаль меняет цвет под воздействием некоторых медикаментов, например, тетрациклина. Кроме того, подобным образом действуют антидепрессанты и лекарства для корректировки давления.

Белые полосы, постепенно желтеющие, и вообще пятнистая расцветка эмали происходит из-за избытка в организме фтора. Он может попадать внутрь вместе с обычной питьевой водой. При этом флюороз может проявиться даже у детей.

Некоторые заболевания также отражаются на цвете зубов. Например, порфирия, наследственное заболевание, вызывает красно-коричневый оттенок зубов. Если же ребенок перенес гемолитическую желтуху новорожденных, то на эмали временных зубов появляются бурые или бирюзовые пятна. А вот голубой цвет свидетельствует об алкаптонурии, генетическом нарушении метаболизма.

Резкое потемнение зуба говорит о некрозе пульпы. Зубы с удаленными корнями также темнее своих живых собратьев. Но если вы уверены, что у вас нет стоматологических проблем, а зубы все равно приобрели насыщенный серый оттенок, то это говорит об отравлении ртутью или свинцом.

Кроме того, нельзя забывать и возрастных изменениях. Зубы тоже в некоторым смысле стареют и со временем приобретают желтоватый цвет.