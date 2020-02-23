Все хотят прожить долгую и здоровую жизнь. Но на ее продолжительность влияют много факторов.

Многие живут долго с вредными привычками( курение, алкоголь). Кто-то не занимается спортом и не следит за питанием, а проживает долгую жизнь за счёт генов.

Конечно это все так, но в большинстве случаев, активный образ жизни без вредных привычек и правильное питание принесёт больше пользы и меньше вреда организму, чем вредные привычки.

Недавно, уже сообщалось про спорт, который замедляет старение - этим видом спорта, по мнению ученых, стал велоспорт.

Так же, многие учёные, благодаря своим исследованиям, считают самым полезным для здоровья - плавание.

Как передает Day.Az со ссылкой на zen.yandex.ru, исследования показывают, что эти виды спорта способны снизить вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 30-40 %.

Но к этим видам спорта, способных снизить риск заболеваний и продлить жизнь, учёные добавляют ещё 2 вида спорта:

Теннис ( любой спорт с ракеткой)

Ученые из различных стран проводили исследование на протяжении нескольких лет и определили, что теннис способен снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 56 %.

Аэробика

Ученые относят сюда танцы, гимнастику, легкий бег, пешие прогулки и т.п. Учёные считают, что эти физические упражнения способны снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 36 %.

Ученые говорят, что любая физическая активность способна снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому не стоить бросать свой вид спорта ( например, футбол) на теннис или велоспорт, а можно просто расширить варианты своих увлечений. Вполне реально и играть в волейбол и заниматься велоспортом.