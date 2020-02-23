Высокое содержание клетчатки и овощей в ежедневном рационе способно оздоровить организм и уберечь от рака. Об этом заявила врач-онколог одной из центральных клиник Гамбурга (Германия) Антония Бейтцен-Хейнеке, передает Day.Az со ссылкой на Росбалт.

По ее словам, красное мясо следует употреблять не чаще одного-двух раз в неделю, так как в больших количествах этот продукт может спровоцировать развитие рака толстой кишки.

Кроме того, важно минимизировать количество употребляемого сахара, в том числе в виде фруктов (фруктоза также способна навредить организму).

Сама онколог старается придерживаться рациона из овощей, цельнозерновых продуктов и фруктов в небольших количествах. Сладкие напитки она заменяет несладким чаем и водой.

Говоря о вреде сахара, дерматолог из Германии Йенс Тесманн добавил, что он является провокатором воспалительных процессов кожи.