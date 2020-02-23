Немецкий эксперт по питанию Хайдрун Шуберт перечислил продукты, которые считаются полезными, но могут помешать сну. Об этом пишет Focus, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В этом списке оказались сырые овощи и салаты, чили, имбирь, шоколад и солодка, а также напитки с содержанием кофеина.



Как пояснил диетолог, в солодке - травянистом растении семейства бобовых - содержится много глицирризиновой кислоты. Это вещество повышает давление и влияет на водно-солевой баланс, что может вызвать бессонницу.

Сырые овощи активизируют работу пищеварительного тракта, что мешает организму перейти в фазу глубокого сна. Чили и имбирь также ускоряют обмен веществ и могут повысить температуру тела.

Кофеин стимулирует нервную систему и может вызвать бессонницу. Это вещество содержится не только в кофе, но и чае и различных энергетических напитках. Похожим образом действует и теобромин, который есть в составе темного шоколада.

По словам эксперта, людям, страдающим бессонницей, можно попробовать отказаться от поздних ужинов, чтобы дать организму время настроиться на отдых

