Нашумевшие "зубы мудрости", или профессиональным языком стоматологов "третьи моляры" или "восьмерки" значительно добавляют нам хлопот - мало кто из нас может похвастаться беспроблемным прорезыванием и отличным здоровьем этих зубов.

Почему так происходит? Что делать с этими зубами - лечить или удалять? Об этом рассказал профессор, врач-стоматолог, доктор медицинских наук, основатель международной стоматологической сети "Клиника Заблоцкого" - Ярослав Заблоцкий, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Необходимость зубов мудрости

Мало кто знает, что "зубы мудрости" не являются жизненно необходимыми для современного человека, поскольку не участвуют в процессе жевания. В древности люди имели большую челюсть, потому что употребляли твердые продукты. Сегодня же 28 зубов - это более чем достаточно, ведь наши челюсти настолько маленькие, что восьмые зубы там просто не помещаются.

"В США и Канаде врачи рекомендуют удалять восьмые зубы, даже если они еще полностью не прорезались. В странах СНГ наблюдается противоположная ситуация: обычно люди обращаются к стоматологам, когда "восьмые зубы" доставляют им дискомфорт", - рассказывает Ярослав Заблоцкий.

Уход за зубами мудрости

"Так как для восьмых зубов нет места в челюсти, то обычно, когда они прорезаются, то занимают вынужденное положение - верхние растут в щеку, а нижние становятся боком, чем создают неправильные контакты между верхними зубами и разбалансируют всю зубную систему, давят на соседние зубы, заставляя их менять свое положение. Так начинаются проблемы, которые со временем становятся все острее", - объясняет врач-стоматолог Ярослав Заблоцкий.

Но если вам очень повезло и у вас было достаточно места в челюсти для правильного анатомического прорезывания, нужно регулярно делать панорамную рентгенографию. Она позволит заблаговременно выявить возможные осложнения. А если ваши зубы мудрости растут правильно, не искаженные и не давят на соседние зубы - вам можно не удалять их вовсе.

"Чтобы иметь здоровые зубы, нужно придерживаться двух вещей: два раза, а лучше три после еды чистить зубы, и два раза в год приходить к врачу стоматологу-гигиенисту, чтобы он чистил ваши зубы там, где вы сами не можете достать. И этого будет достаточно, чтобы сохранить зубы здоровыми", - утверждает профессор Ярослав Заблоцкий.

Оставить или удалить?

Опытные стоматологи рекомендуют удалять восьмые зубы до 20-25 лет. Например, в Австрии их удаляют девочкам в 14 лет, а мальчикам в 16 лет, в таком возрасте зубы еще не являются полноценными и их легче удалить, чем зубы с уже сформированными корнями.

В подростковом возрасте рана заживет намного быстрее. А вот у более зрелых людей на месте удаленного зуба образуется лунка, которую нужно заполнить биоматериалами, которые будут служить каркасом для образования собственной кости. Сегодня современная медицина позволяет провести сразу за одну операцию удаление всех "зубов мудрости" максимально безболезненно.

Причиной похода к стоматологу по поводу "зубов мудрости" обычно служит боль или воспаление при их прорезывании. Но, существует ряд весомых оснований для удаления "зубов мудрости":

"Поскольку восьмые зубы растут неправильно, они вызывают смещение зубного ряда. 80% людей в мире которые носят брекеты, вынуждены были их одеть именно из-за влияния восьмых зубов, которые вовремя не удалили. Глубокий кариес седьмого зуба, появляется из-за невозможности тщательно вычистить пространство между седьмым и восьмым зубом. Перикоронарит - воспалительные процессы в новообразованном кармане ("капюшоне") между десной и зубом, возникающий во время прорезывания нижних зубов мудрости, когда видна только часть зуба", - объясняет врач Заблоцкий.