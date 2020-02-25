Многие люди в попытках сохранить здоровье ежедневно принимают таблетки и другие медикаменты, не подозревая о том, что подчас спасение от той или иной болезни можно найти в собственном холодильнике.

Одним из продуктов, который крайне положительно влияет на здоровье, является лимон. О том, в борьбе с какими заболеваниями лимон станет незаменимым помощником, расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Атеросклероз

Чтобы облегчить течение атеросклероза сами медики нередко советуют пациентам употреблять отвар из 20 граммов лимона, 50 мл горячей воды и зубчика чеснока.

Улучшение пищеварения

Избавиться от небольших проблем с пищеварением поможет корка лимона, сваренная в меду. Ее также необходимо употреблять в пищу.

Помимо этого лимонный сок сослужит верную службу в борьбе с подагрой, ревматизмом, мочекаменной болезнью и сердечными отеками.

Нередко медики советует полоскать рот лимонным соком, разведенным водой, во время ангины и фарингита, а также для остановки носовых кровотечений.

