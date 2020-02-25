Болезнь Паркинсона - это поражение нервной системы. Ученые до сих пор не знают причины возникновения заболевания. Некоторые связывают его с генетическими дефектами в сочетании с воздействием определенных нейротоксинов, таких, как пестициды или другие химические вещества. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, что нужно знать об этом заболевании каждому человеку.

Средний возраст людей с болезнью Паркинсона составляет 60 лет. 15% пациентов на момент постановки диагноза не достигли 50 лет, 10% - 40 лет и меньше. Болезнь можно распознать, если у человека постоянно дрожат руки и голова. Человек может надолго замереть в одной позе - это связано с изменением мышечного тонуса. Позже больной начинает долго думать, перед тем, как что-то сказать и ведет разговор без каких-либо эмоций.

При болезни Паркинсона также изменяется скорость ходьбы - пациент начинает передвигаться маленькими шагами. Вегетативная нервная система поражена. Это проявляется чрезмерной потливостью и повышенным слюноотделением. Также страдает кишечник, начинаются запоры и проблемы с мочеиспусканием.

Болезнь Паркинсона нельзя полностью излечить, можно только значительно облегчить состояние. Само заболевание не приводит к смерти, но оно может привести к пневмонии, аспирационной пневмонии или сердечным заболеваниям, которые могут стать причинами смерти.

Если вы заметили один из перечисленных симптомов, то следует обратиться к неврологу для постановки диагноза и назначения лечения.