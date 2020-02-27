Международная команда ученых выяснила, что употребление различных продуктов связано с риском возникновения различных типов инсульта.

По словам специалистов, до сих пор в большинстве работ рассматривалась связь между рационом и риском инсульта в целом (то есть всех типов вместе взятых), либо ишемического инсульта, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В новом же исследовании, крупнейшем в своём роде, авторы изучили связанные с питанием риски возникновения как ишемического, так и геморрагического инсульта.

Поясним, что ишемический инсульт возникает, когда сгусток крови блокирует артерию, снабжающую кровью головной мозг, и его клетки погибают. Геморрагический инсульт возникает при кровотечении в мозге, которое повреждает близлежащие клетки. Около 85% фиксируемых медиками инсультов являются ишемическими, 15% - геморрагическими.

В ходе новой работы команда проанализировала данные более 418 тысяч мужчин и женщин из девяти европейских стран. В период с 1992 по 2000 год добровольцы заполняли анкеты, где рассказывали о своём рационе, образе жизни, болезнях и социально-демографических факторах.

В течение почти 13 лет медики следили за состоянием участников. За это время было зарегистрировано более 4200 случаев ишемического инсульта и 1430 случаев геморрагического инсульта.

Сопоставив все собранные данные, исследователи пришли к выводу, что потребление большого количества фруктов, овощей, клетчатки, молока, сыра и йогурта связано с более низким риском возникновения ишемического инсульта. Однако в отношении геморрагического инсульта такой корреляции не прослеживалось.

Авторы подчёркивают, что вероятность возникновения ишемического инсульта зависела в большей степени от общего количества потребляемой клетчатки (включая клетчатку из фруктов, овощей, зерновых, бобовых, орехов и семян). Так, с каждым увеличением общей порции клетчатки на 10 граммов в день этот риск снижался на 23% (что эквивалентно примерно двум случаям ишемического инсульта на тысячу жителей в течение десяти лет).

Что касается употребления фруктов и овощей, на каждые 200 граммов снижение риска составляло 13%.

Кроме того, каждый "дополнительный" стакан молока в день снижал вероятность возникновения ишемического инсульта на 5%, а стаканчик йогурта - на 9%.

При этом специалисты не выявили продуктов, которые были бы связаны со статистически значимым повышением риска возникновения ишемического инсульта.

Между тем употребление большого количества яиц было связано с более высоким риском возникновения геморрагического инсульта, но не ишемического.

Анализ показал, что на каждые "дополнительные" 20 граммов яиц, потребляемых в день, риск геморрагического инсульта возрастал на 25% (что эквивалентно примерно двум случаям на три тысячи человек в течение десяти лет).

Авторы работы полагают, что эти корреляции могут быть по крайней мере отчасти связаны с тем влиянием, которое различные продукты питания оказывают на кровяное давление и уровень холестерина.

Научная статья по итогам этой работы представлена в издании European Heart Journal.