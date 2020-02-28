Специалисты Бригамской женской больницы в Бостоне в ходе исследования выяснили, что контроль за кровяным давлением может продлить человеку жизнь на три года, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Так, в исследовании участвовало около девяти тысяч людей старше пятидесяти с риском развития диабета. У людей наблюдалось высокое систолическое давление (130-180 мм рт. ст.).

Их разделили на две группы. В одной категории людей медики старались снизить им давление до 120 мм рт. ст., а в другой уменьшали его до 140 мм рт. ст. Людям проводили антигипертензивную терапию, а за их показателями наблюдали в течение трех лет.

Врачи подсчитали, что, если бы людям продолжали "держать" давление на уровне 120 мм рт. ст., то они могли бы дожить дольше на срок от шести месяцев до трех лет. Причем чем раньше участникам начинали проводить антигипертензивную терапию, тем дольше они жили.