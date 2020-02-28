Кандидат медицинских наук онколог Михаил Ласков ответил на самые распространенные вопросы про раковые заболевания.

Как рассказал врач "Аргументам и фактам", здоровый образ жизни не гарантирует "иммунитет" от рака, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости. По его словам, точная причина появления опухолей не установлена: факторов для этого много и часть из них достаточно индивидуальна.

"Далеко не все из них имеют отношение к образу жизни. Так, генетические мутации, передающиеся по наследству, связаны с определенными видами рака (например, некоторые формы рака молочной железы имеют наследственную природу)", - пояснил собеседник издания.

При этом он подчеркнул, что людям в любом случае необходимо вырабатывать здоровые привычки и заботиться о своем организме, чтобы не попасть в группу риска.

Ласков отметил, что, вопреки распространенному мнению, при диагностике онкологических заболеваний нельзя полагаться лишь на общий анализ мочи и крови. Эти исследования показывают общее состояние организма и не всегда могут сигнализировать об опасных процессах. Врач добавил, что боль также не является признаком опухолей, так как многие виды рака на ранних стадиях протекают бессимптомно.

"То же касается и других настораживающих признаков: резкое похудение, тошнота и температура хоть и могут сопутствовать онкологическим болезням, но поставить диагноз только по этим симптомам невозможно", - заявил он.

Онколог рассказал, что различные виды злокачественных опухолей развиваются с разной скоростью. Именно поэтому у некоторых пациентов эти болезни выявляют уже на поздних стадиях, когда врачи уже ничем не могут помочь. Однако он подчеркнул, что в целях профилактики необходимо проходить регулярные осмотры.

"Среди таких исследований - РАР-тест для выявления рака шейки матки, анализ кала на скрытую кровь, колоноскопия или сигмоскопия для выявления рака кишечника", - перечислил их врач.

Ласков заметил, что многие называют рак болезнью пожилых, что отчасти верно. С возрастом в организме накапливаются "различные поломки", которые могут провоцировать появление опухолей, объяснил он. Несмотря на это, онкологические заболевания встречаются у детей даже на стадии эмбрионального развития.

Специалист обратил внимание, что люди во все времена болели раком. Поэтому мнение о том, что количество злокачественных опухолей увеличилось из-за развития современных технологий неправильно.

"Другое дело, что с развитием медицины продолжительность жизни человека постоянно увеличивается, а средства диагностики становятся более совершенными, поэтому фиксируется всё больше случаев злокачественных опухолей", - приводит издание слова онколога.

Он добавил, что раньше многие просто не доживали до возраста развития опухолей, а врачи не всегда могли их обнаружить.

"Самые распространенные виды рака в мире - рак легких, рак кишечника, рак кожи, рак молочной железы у женщин и рак простаты у мужчин", - отметил Ласков.

По его словам, самые высокие показатели смертности у рака легких, а самые низкие - у базально-клеточного рака кожи. Врач добавил, что пока очень плохо поддаются лечению опухоли мозга и рак поджелудочной железы.

Онколог подчеркнул, что успех в избавлении от рака зависит от множества факторов, в том числе от стадии заболевания. Также нет единой статистики касательно рецидивов, сказал врач.

"Нередко после лечения наступает полное выздоровление. Вероятность рецидива зависит от вида рака и правильности лечения. <...> Например, в случае с лейкозом отсутствие рецидивов в течение трех - пяти лет говорит о том, что вероятность возвращения болезни не выше, чем риск заболеть раком у здорового человека", - заключил онколог.