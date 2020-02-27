Ученые Университета Конкордия в Канаде выяснили, что ожирение является формой преждевременного старения и способствует преждевременной смерти. Об исследовании, которое раскрывает правду об эпидемии лишнего веса, сообщает издание Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты проанализировали более 200 научных работ, посвященных воздействию ожирения на организм на молекулярном и клеточном уровнях, включая влияние на иммунную систему, когнитивные и другие функции. Оказалось, что лишний вес предрасполагает людей к раннему развитию хронических заболеваний, которые связаны со старением. Ученые считают, что ожирение не просто ускоряет старение, но является его формой, поскольку в обоих случаях задействованы одни и те же биологические механизмы.

Ожирение способствует ранней дисфункции митохондрий, системному воспалению, ослаблению иммунной системы и укорочению теломер.

По подсчетам специалистов, во всем мире от ожирения и лишнего веса страдают более двух миллиардов человек, при этом показатели заболеваемости утроились с 1975 года, а у детей и подростков - увеличились десятикратно.