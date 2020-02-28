Ученые Вашингтонского университета нашли новый способ превращения стволовых клеток человека в продуцирующие инсулин клетки, что поможет навсегда побороть сложные формы диабета. Об этом сообщает издание Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи определили способ заставить плюрипотентные клетки, способные превращаться в любые ткани организма, трансформироваться в бета-клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин. Когда модифицированные клетки пересаживали мышам с тяжелой формой диабета, состояние животных быстро улучшилось. В течение двух недель уровень глюкозы в крови грызунов нормализовался и оставался низким в течение многих месяцев.

Новый метод позволяет уменьшить число побочных клеток других типов, образующихся из плюрипотентных клеток. Вместе с бета-клетками часто формируются другие клетки поджелудочной железы и печени, которые не являются вредными, но также не играют роли в контроле глюкозы и ограничивают лечебный эффект от стволовых клеток.

Результаты работы помогут разработать эффективное лечение диабета в будущем, если эксперименты будут успешно воспроизведены с участием людей.