Адепты здорового образа жизни не устают повторять: полный отказ от алкоголя укрепляет здоровье и способствует долголетию. Но так ли это на самом деле, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Не так давно группа ученых из Гарвардского университета совместно с исследователями из Чикаго, Швейцарии, Китая и Нидерландов выяснили, что умеренное употребление спиртного полезнее, чем полный отказ от алкоголя.

Эксперты пришли к такому выводу, изучив данные более 100 тысяч человек от 30 до 75 лет. За состоянием их здоровья следили от 28 до 34 лет.

Ученые исследовали их показатели на предмет наличия болезней сердца, рака и сахарного диабета. Помимо этого учитывались пять особенностей образа жизни: курение, индекс массы тела, физическая нагрузка, пищевые привычки и употребление алкоголя.

В итоге выяснилось, что люди, употреблявшие спиртные напитки в умеренных количествах, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Помимо этого в некоторых случаях алкоголь улучшает когнитивные функции.

Люди, которые время от времени позволяют себе алкоголь, но при этом не курят, правильно питаются, занимаются спортом, живут в среднем на 10 лет дольше людей, которые страдают от хронических заболеваний, но при этом не употребляют спиртное.

Что касается нормы, то по словам медиков, для поддержания здоровья следует выпивать не больше бокала алкоголя раз в день 3-5 раза в неделю.