Распространение коронавируса, по мнению некоторых ученых, может замедлиться с приходом весны и повышением температуры воздуха. Ведь многие вирусы дольше сохраняются на холоде.

Коронавирус SARS-CoV-2, судя по всему, вслед за Китаем, Южной Кореей, Японией и Италией теперь стремительно распространяется и в Германии. Но не за горами весна. И на нее вся надежда. Если этот вирус ведет себя примерно так же, как вирус обычного гриппа, то с повышением дневной температуры воздуха, надеются оптимисты, ситуация должна разрядиться сама собой. Как обычно заканчивается весной эпидемия гриппа, так может закончиться и эпидемия коронавируса.

Но оправданна ли такая надежда? Вирусолог Томас Питчман (Thomas Pietschmann) из Центра экспериментальных и клинических исследований инфекций в Ганновере пока не может однозначно ответить на этот вопрос, потому что пока невозможно сравнить вирусы гриппа с вирусом SARS-CoV-2, о котором практически еще ничего не известно, передает Day.Az со ссылкой на DW.

Вирус - скоропортящийся продукт

Особенность этого вируса в том, что люди столкнулись с ним впервые, пояснил ученый. На основании полученных из Китая данных он пришел к выводу, что вирус перешел от животного к человеку только один единственный раз. И этого оказалось достаточно, чтобы такой один единственный "нулевой" пациент стал причиной всего последующего распространения инфекции.

В этом принципиальное отличие от гриппа, с вирусами которого люди так или иначе когда-нибудь имели контакт, а вот к нападению коронавируса иммунная система человека оказалась абсолютно неподготовленной.

Ситуация усугубляется тем, что в северном полушарии сейчас царят просто идеальные условия для быстрого размножения коронавируса SARS-CoV-2, к числу которых относится холодная погода. Вирусы, вызывающие респираторные заболевания, то есть, поражающие дыхательные пути и легкие, хорошо чувствуют себя при низких температурах. "В холоде они дольше сохраняются, как продукты питания в холодильнике", - поясняет Томас Питчман.

В тепле и влаге вирусы гибнут

Чем теплее становится, тем труднее выжить многим вирусам. "Коронавирус покрыт липидами, то есть, своего рода жировой оболочкой, которая при повышении температуры быстро разрушается, а с ней - и сам вирус", - говорит ученый. Существуют, однако, и куда более жаростойкие вирусы, к числу которых Питчман относит, например, состоящие главным образом из белка и геномов норовирусы, вызывающие кишечные инфекции.

Для некоторых других возбудителей болезни внешняя температура вообще не имеет принципиального значения. Так, вирусы денге чаще всего встречаются в регионах с тропическим и субтропическим климатом. Правда, не потому что эти вирусы любят тепло. Просто в этих широтах водятся те комары, которые их и разносят. "То есть, в данном случае, - констатирует Питчман, - главную роль в распространении возбудителей болезни играют насекомые, а не температура ".

Но многое зависит и от влажности воздуха. Чем он суше, тем больше шансов заразиться. В атмосферу вирус попадает в результате чиха или кашля больного человека. Оказавшись снаружи, вирус буквально повисает в воздухе. "В холодные и, как правило, сухие зимние дни в таком подвешенном состоянии мельчайшие капельки с вирусами остаются дольше, чем при высокой влажности воздуха", - пояснил Питчман.

Из воздуха они попадают в организм здорового человека, но ведут себя поначалу тихо и незаметно. До появления первых симптомов болезни могут пройти недели. Продолжительность инкубационного периода зависит от биологических характеристик самого вируса.

Женский организм более стойкий, чем мужской

Типичные симптомы вирусной инфекции - жар, боль в суставах, озноб. Появление этих симптомов означает, что организм человека начал борьбу с непрошенными гостями. Насколько успешной будет эта борьба зависит не только от возраста и состояния здоровья человека, но и от его пола. Статистика заражений коронавирусом SARS-CoV-2 показывает, что инфицированные мужчины умирают вследствие болезни чаще, чем женщины. Смертность среди мужчин составляет 2,8 процента, женщин - 1,7 процента.

Томас Питчман объясняет это, в частности, генетическими различиями мужских и женских организмов. "Дело в том, - говорит он, - что некоторые важные для иммунитета гены, способные распознавать возбудителей болезни, закодированы на Х-хромосомы". Преимущество же женщин в том, что у них две Х-хромосомы, а у мужчин только одна. Кроме того, женщинам помогают защищаться от вирусных инфекций также половые гормоны эстрогены, которых нет у мужчин.

Но, может быть, с началом весны эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 и в самом деле пойдет на спад в северном полушарии? Хотелось бы верить. Между тем, как сообщила Всемирная организация здравоохранения случай заражения им теперь зарегистрирован и в Бразилии, в южном полушарии. А там зима только начинается.