Главный вопрос весны - где взять сил? Организм устал после длительной зимы и серых красок. Чашка кофе уже не бодрит, а к вечеру неудержимо хочется спать. Гиповитаминоз - проблема, с которой сталкиваются каждый год миллионы людей. Но унывать не стоит - ведь есть адаптогены - лекарственные растительные средства, которые нужно принимать уже сейчас. О них подробнее расскажет терапевт Валентина Андрейченко, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Настойка женьшеня. Об этом уникальном растении ходят легенды. Женьшень обладает многими уникальными свойствами. Он нормализует липидный обмен, снижает сахар в крови, повышает иммунитет, улучшает кроветворение. Кроме того, он помогает клеткам всего организма лучше усваивать кислород. Рекомендованная доза: 15-20 капель 2-3 раза в день в течение месяца.

Китайский лимонник. Его прописывают при нервном переутомлении, истощении и при длительных умственных нагрузках. Отлично подойдет студентам перед экзаменами. Не рекомендован гипертоникам, так как может повышать давление. Китайский лимонник повышает устойчивость организма к негативным внешним воздействиям, активизирует обмен веществ, улучшает пищеварение. А при длительном и правильном применении позитивно влияет на ночное зрение. Рекомендованная доза: 20-25 капель 1-3 раза в день в течение 20 дней.

Настойка элеутерококка. Это растение - очень сильный адаптоген, который повышает все защитные силы организма. Многие спортсмены применяют его после соревнований и тренировок, чтобы быстрее восстановить силы. Показан элеутерококк и при простудах, так как способствует скорейшему выздоровлению. Кроме того, это сильный антистрессовый препарат. Рекомендованная доза: 20-30 капель 1 раз в день в течение 25 дней.

Родиола розовая (золотой корень). Настойку этого растения прописывают при внутренней тревожности, стрессе, депрессии, неврозе, повышенной утомляемости. Родиола розовая способствует улучшению концентрации внимания, выносливости. Не рекомендуют настойку родиолы розовой при почечной и печеночной недостаточности. Рекомендуемая доза: 5-10 капель по 2-3 раза в день. Средняя продолжительность лечение - 10 дней.

Корень солодки. Чаще всего сироп из этого растения применяют при заболевании верхних дыхательных путей. Но корень солодки известен еще и тем, что стимулирует естественные силы организма, предотвращает размножение вирусов в организме. В виде настойки корень солодки почти не встречается. Его можно купить в таблетках. О дозировке и длительности приема читайте в инструкции.

Когда необходимо применять эти препараты? Конец зимы - начало весны идеальное время для приема адаптогенов, они просто необходимы при снижении работоспособности, повышенной усталости. Механизм действия настоек - улучшение работы клеток и активация иммунной системы. Для профилактики принимать их можно практически всем, но есть противопоказания. Не рекомендуются растительные адаптогены аллергикам, у которых есть гиперчувствительность к какому-нибудь растению. Адаптогены повышают артериальное давление, поэтому людям, склонным к гипертоническим кризам, нежелательно их пить. А вот гипотоникам наоборот - адаптогены очень даже подходят.

Перед применением любых лекарственных средств обязательно нужно проконсультироваться с врачом. У всех настоек есть противопоказания!