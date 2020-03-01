В сердце есть коронарные артерии, которые питают сосуды. Если они сужаются (например, из-за холестерина), то сердечная мышца перестает получать должного питания. Такое состояние называется ишемическая болезнь сердца, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Худшее, что может быть, - это перекрытие кровотока тромбом. Тогда возникает острая кислородная недостаточность и формируется омертвление части сердечной мышцы. И наступает инфаркт миокарда.

Ангиопластика

"Чтобы этого не случилось, кардиологи разрабатывают план по увеличению просвета в коронарной артерии. Делается это с помощью операций: стентирование или ангиопластика. Какую лучше выбрать решает врач, согласно анализам, самочувствию и индивидуальным особенностям пациента", - рассказывает кардиолог Андрей Савченко.

В некоторых случаях возможно расширение суженного участка сосуда с помощью баллонной ангиопластики. Доктор вводит прикрепленный к катетеру миниатюрный баллон в кровеносный сосуд через небольшой надрез на коже. Достигнув поврежденного участка, баллон раздувают, чтобы раскрыть закупоренную артерию, тем самым увеличив просвет и улучшив кровоток в сосуде. После этого катетер удаляется. Ангиопластика проводится под местной анестезией.

Как делается стентирование

При стентировании используется такой же баллонный катетер, как и при ангиопластике, но с прикрепленным к нему стентом. Он представляет собой трубочку из нержавеющего металла со множеством ячеек. При раздувании баллона стент расширяется в диаметре и плотно вжимается в стенку артерии, увеличивая просвет суженного сосуда. Врач может раздувать баллон несколько раз, чтобы убедиться в правильной установке стента. Затем баллон сдувается и удаляется, а стент остается навсегда в артерии.

Таким образом, вероятность повторного образования тромба в этом месте практически сводится к нулю. К тому же современные стенты имеют специальное покрытие, препятствующее повторному разрастанию холестериновой бляшки. В зависимости от длины пораженной артерии может понадобиться один или несколько стентов.