При нынешнем малоподвижном образе жизни многих офисных работников возникают существенные проблемы со здоровьем, в частности приходится распрощаться со своей выносливостью. Стоит только прибавить скорости, чтобы догнать уходящий автобус, как тахикардия и одышка приходят к нам в гости. И это притом, что человек наделен невероятной выносливостью, которой способствует целый ряд адаптаций, включая одну из основных - уникальное строение сердца. "Рамблер" приводит результаты наблюдений ученых из статьи, опубликованной в журнале PNAS, передает Day.Az.

Исследование, проведенное биологами, выявило необычную черту человеческого сердца. Ученые сравнили мышечный орган у разных видов приматов и у homo sapiens, найдя некоторые ранее незамеченные сходства.

По словам авторов статьи, гориллы и шимпанзе ведут малоподвижный образ жизни, хотя и способны к увеличенным физическим нагрузкам. Их округлые мышечные органы обладают толстыми стенками, а человеческое сердце, в свою очередь, более вытянуто: у нас увеличен левый желудочек, гоняющий по телу обогащенную кислородом кровь.

Помимо этого наш внутренний насос имеет свойство закручиваться, что позволяет ему усиленно выполнять прогон крови по организму. Если сравнивать с обезьянами, то к такому их мышечные органы не способны, зато животные легче адаптируются к резким вспышкам активности.

Выяснилось, что малоподвижный образ жизни приводит сердце человека к более округлой форме и снижению уровня закручивания. Ученые сравнили такую метаморфозу с видом мышечного органа у шимпанзе. Кроме того, подобные эффекты обнаружились и у тех, кто занимается активными видами спорта: постоянные физические нагрузки утолщали стенки сердца активных людей, адаптируясь по воле необходимости.