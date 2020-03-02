Доктор Джером Адамс, глава санитарной службы США, призывает сограждан остановиться и прекратить паническую скупку масок для защиты от коронавируса. Он боится, что дефицит этого товара, нужного при других заболеваниях, чреват тяжелыми последствиями.

Этот призыв Адамс опубликовал в минувшую субботу на своей странице в социальной сети Twitter, передает Day.Az со ссылкой на NEWSru.

"Эти маски не эффективны для защиты населения от заражения коронавирусом, но если сотрудники сферы здравоохранения не смогут предоставить их больным, это может поставить под угрозу наше сообщество", - говорится в блоге доктора.

Адамс настаивает: ежедневные профилактические меры являются лучшим способом защиты - оставаться дома, когда вы больны, мыть руки с мылом и обращаться за помощью, если заметили подозрительные симптомы.

Доктор Уильям Шаффнер, профессор профилактической медицины в Медицинской школе Университета Вандербильта, разъяснил в интервью CNN, что стремление купить маски - это разновидность психологической защиты. "Люди чувствуют себя беспомощными перед лицом вируса, а ношение маски дает им иллюзию контроля".

Ранее в этот день губернатор Вашингтона Джей Инсли объявил о введении чрезвычайного положения на территории штата в связи с зафиксированной накануне смертью от коронавируса - первой в США. Данный режим предполагает привлечение к борьбе с опасностью всех имеющихся ресурсов и допускает в случае необходимости использовать в штате силы Национальной гвардии.

В минувшую субботу стало известно, что одной из больниц Сиэтла, округ Кинг, скончался мужчина старше 50 лет, имя которого не обнародуется. Погибший не имел никаких контактов с инфицированными людьми и не выезжал за пределы штата, подчеркнул директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) доктор Роберт Редфилд.

Кроме того, коронавирус подтвержден у одной из сотрудниц клиники для престарелых EverguedHealth округа Кинг штата Вашингтон и 70-летней обитательницы этой клиники, которые не выезжали за границу. Состояние пожилой больной иедики оценивают как крайне тяжелое.

По данным официальных источников, на 1 марта на территории США зафиксирован 71 случай заражения COVID-19: 24 случая -непосредственно на территории США, еще 47 человек с коронавирусом прибыли из Уханя и с лайнера Diamond Princess.

На фоне этих событий президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию в Белом доме, в ходе которой объявил, что правительство вводит временное ограничение на въезд в страну граждан ряда стран, в которых фиксируются значительные темпы распространения коронавируса. Трамп подчеркнул, согражданам не менять привычный уклад жизни, и сообщил, что в понедельник он намерен встретиться с главами крупнейших фармацевтических компаний для обсуждения ситуации с вакциной.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила до "очень высокого" уровня оценку риска распространения в мире нового типа коронавируса COVID-19.