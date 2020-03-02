Семена льна, богатые самыми разнообразными витаминами и минералами, крайне полезны для организма. Их часто используют для профилактики различных заболеваний, а также употребляют при лечении. Мы разобрались, в чем же заключаются польза и вред семян льна для организма.

Как передает Day.Az, об этом пишет fresher.ru.

Что лечит семя льна, употребляемое в ежедневной диете? Этим вопросом задаются многие приверженцы народной медицины, когда слышат о чудодейственных свойствах уникального элемента. Особенный состав семени льна, а именно повышенное содержание в нем Омега-3 жирных кислот и лигнанов - натуральных гормонов, блокирующих действие плохих эстрогенов, вызывающих рак груди, давно определил эту пищевую добавку в категорию самых нужных для организма.

Полезные свойства семени льна распространяются на многие его отделы: например, они очень полезны для кишечника, потому что помогают вывести из организма токсины, холестерин и канцерогены, а также способствуют более быстрой усвояемости пищи. Семена льна обогащены селеном, которого организму жителей больших городов часто не хватает. Благодаря этому их принимают для профилактики онкологических заболеваний.

Многие врачи рекомендуют употреблять семена льна с кефиром на завтрак - такая закалка организма с самого утра обеспечивает надежное противостояние бактериям, потому что они обладают повышенными антибактериальными свойствами и очень эффективны в осенне-зимний период развития разнообразных вирусов. Многие вводят в свой рацион семена льна для похудения: многочисленные положительные отзывы говорят о том, что они очень преуспели в этом направлении. Также семена льна имеют огромную пользу при беременности благодаря клетчатке, помогающей избавиться от запоров, и в послеродовой период - содержащийся в них лецитин и витамин B защищают нервные клетки, предотвращая развитие послеродовой депрессии и других психических расстройств.

Как принимать семена льна, чтобы получить максимальную выгоду из этой крайне действенной пищевой добавки? Употреблять их можно по утрам, просто добавляя в кашу или кукурузные хлопья с молоком, разбавляя в йогурте или жидком твороге, а также выпивая на завтрак или полдник с кефиром или простоквашей. Комплексное очищение организма можно провести, несколько дней подряд попив натощак отвар из семян льна, по текстуре напоминающий кисель. Отвар готовится из одной столовой ложки семян льна, залитой кипятком, протомившейся на среднем огне в течение получаса и пропаренной под теплой шерстяной одеждой. Употреблять следует не более 250 мл за день.

При всем богатстве полезных свойств и действенных функций семена льна имеют и некоторые, хоть и незначительные, противопоказания. Вред семян льна доказан при их употреблении людьми, страдающими гиперкальциемией, а также при их неправильном хранении. Семена льна ни в коем случае нельзя выставлять на яркий солнечный свет: под его влиянием масла и жирные кислоты моментально окисляются и образуют вредные для организма канцерогенные пероксиды. Не даст соврать характерный прогорклый вкус семян - это прямой сигнал о том, что их пора выбрасывать. Именно поэтому специалисты рекомендуют хранить семена льна в темном и прохладном месте.