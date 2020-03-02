Эксперты в области медицины и здоровья дали действенные советы, которые помогут людям избавиться от храпа во время сна. Прислушиваясь к несложным рекомендациям врачей от проблемы можно избавиться полностью или значительно уменьшить.

Как передает Day.Az, об этом пишет actualnews.org.

Первым советом врачей является регулярная гимнастика для нёба, языка и глотки, к примеру, резкое произношение звуков "у", "и". Хорошим упражнением называют удерживание в зубах карандаша или палочки на протяжение 3-4 минут, а также поступательные движения языком вниз и вперёд с задержкой в каждом из положений на несколько секунд.



Вторым способом избавления от храпа может стать привычка спать на правом или левом боку. Если самостоятельно привыкнуть спать в таком положении не получается, врачи рекомендуют пришить к пижаме карман, расположив его посередине спины. Перед сном в него нужно класть какой-нибудь предмет, к примеру, маленький мячик, который доставит дискомфорт при поворачивании на спину.



Специалисты советуют избавится от избыточного веса, так как он часто является причиной храпа. Ещё одной из причин может быть затруднённое дыхание через нос, в таких случаях рекомендуют применять сосудосуживающие препараты. Также стоит избавиться от вредных привычек, не употреблять перед сном алкоголь, отказаться от снотворного и обильного вечернего приёма пищи.