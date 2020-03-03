Сдержать вспышку коронавируса в Италии поможет изменение социального поведения: этими мерами может стать отказ от поцелуев и объятий. Об этом заявил глава отдела инфекционных заболеваний Высшего института здравоохранения Италии Джованни Рецца, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, в связи с распространением заражений не исключено увеличение карантинной территории в Ломбардии, где уже находятся около 47 тысяч человек. В то же время, подчеркнул специалист, зона изоляция не должна дойти до Милана, поскольку там случаев заражения зафиксировано мало.

"Нужно оценить меры социального дистанцирования", - цитирует ученого сайт телеканала Tgcom24.

"Другими словами, населению надо дать привыкнуть к немного "асоциальному" поведению: например, не целоваться, не обниматься. Мы должны остановить распространение вируса", - заявил Рецца.

В Ломбардии зафиксировано большая часть случаев заражения в Италии. Из общего числа в 1835 зараженных свыше 1,2 тысячи зафиксированы именно в области на севере Италии. Последние данные службы гражданской обороны говорит о снижении распространения болезни.

