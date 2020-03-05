Японские учёные разработали новую методику обнаружения 15 видов рака. По заявлению специалистов, её точность достигает 85%. При этом диагностика стоит менее 90 долларов США, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Главное "действующее лицо" в новой диагностической системе - миллиметровые черви-нематоды вида Caenorhabditis elegans. Контактировать с ними пациенту нет необходимости: всё, что от него потребуется, - это сдать образец мочи.

Выбор команды объясняется просто. В поисках альтернативных методик диагностики рака специалисты давно обратили внимание на животных-нюхачей. К примеру, было установлено, что в буквальном смысле вынюхивать онкологические заболевания способны собаки и крысы.

Между тем обонятельные способности нематод превосходят собачьи: у первых нюх в полтора раза острее, чем у вторых.

Как пояснил Такааки Хироцу (Takaaki Hirotsu), президент компании Hirotsu Bio Science и один из разработчиков методики, она основана на моторных реакциях червей на химические раздражители. Дело в том, что нематоды движутся к запахам, которые им нравятся, и "сбегают" от запахов, которые им неприятны.

Изучив обонятельное поведение червей, специалисты выяснили, что тех "притягивает" моча пациентов с тем или иным онкологическим заболеванием и мало привлекает моча людей, не имеющих рака.

В ходе последних двух лет команда проводила испытания с биологическими образцами, получаемыми из 17 клиник по всей Японии.

Оказалось, что благодаря червям C. elegans можно выявить рак на самых ранних стадиях. Методика получила название N-NOSE (Nematode-NOSE, дословно - "нос нематод").

Такааки Хироцу отметил, что оборудование N-NOSE уже применяется во многих клиниках Японии, а зарубежные коллеги проявили интерес не только к изобретению, но и к дальнейшим совместным работам.

Направление для них уже есть. Дело в том, что пока "нематодный метод" указывает на наличие онкологического заболевания, но не позволяет определить его тип. Поэтому в будущем исследователи хотят научить червей вынюхивать конкретные виды рака, в том числе трудно диагностируемые (к примеру, рак поджелудочной железы). Для этого, вероятно, придётся генетически модифицировать "диагностов".