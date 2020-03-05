Как понять, повышенный у вас пульс или пониженный? Почему для одних показатели являются нормой, в то время как для других те же цифры критичны. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, как определить проблемы со здоровьем по пульсу.

Пульс позволяет оценить состояние сердечно-сосудистой системы. По нему можно определить, справляется ли сердце со своей работой, полноценно ли внутренние органы обеспечиваются кислородом и питательными веществами.

Есть установленная норма. Для взрослого человека это 60-100 ударов в минуту. Если частота сердечных сокращений сильно повышена, это сигнализирует о том, что сердце напряжено, а органам не хватает кислорода и питания. Это называется тахикардией. Если пульс ниже 60 ударов в минуту, сердце недостаточно обеспечивает организм кровью. Это в медицине называется брадикардией.

Однако показатели пульса зависят от особенностей каждого человека: его возраста, веса и физической подготовки. Кроме того, есть определенные факторы, влияющие на частоту сердечных сокращений. Например, стресс, чрезмерное употребление кофе, алкоголя и сигарет, высокая температура организма или повышенная влажность в помещении увеличивают сердцебиение. Так, если перестать постоянно пить кофе, пульс нормализуется.

Чтобы понять по пульсу, есть ли у вас проблемы со здоровьем, необходимо регулярно следить за показателями. Если сердцебиение стабильно выше или ниже нормы, нужно обратиться к врачу.

Кроме того, для нормализации пульса полезна хотя бы минимальная физическая нагрузка.