Медицинские маски могут вызвать новую волну коронавируса

Эксперты назвали предмет, который может вызвать вторую волну пандемии коронавируса. Об этом сообщают "Аргументы недели".

Специалисты уверены, что из-за неправильной утилизации медицинские маски могут стать причиной новой пандемии. Дело в том, что сейчас этот предмет пользуется спросом, и многие люди выбрасывают его как и все другие отходы. После этого он попадает на свалки и может заразить птиц или животных. Они, в свою очередь, таким образом становятся носителями вируса и могут опять передать его человеку, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Об этом высказался эксперт Андрей Нагибин. Он заявил, что маски и перчатки нужно не выбрасывать, а сжигать.

"Медицинские маски по классификации своей являются опасными медицинскими отходами класса "Б". То есть, по-хорошему, при начале работы у нас, как правило, должно быть так: если начинаешь распространять маски, ты должен понимать, как ты соберёшь с населения эти маски. Потому что их нельзя захоранивать. Мы же рассчитываем, что существует какой-то процент заболевших. В медицинских масках остаётся какой-то процент бактерий. Перчатки одноразовые, одноразовые медицинские маски необходимо утилизировать, не захоранивать. Их нужно в принципе сжигать", - заявил эксперт.