Грейпфрут может быть смертельно опасен

Употребление грейпфрута в сочетании с приемом лекарственных препаратов может нанести серьезный вред организму вплоть до летального исхода, передает Day.Az со ссылкой на ont.by.

Многие люди включают этот фрукт в свой рацион из-за его низкой калорийности и большого количества клетчатки, вызывающей чувство насыщения.

При этом в соке грейпфрута содержатся активные вещества фуранокумарины, которые нарушают работу цитохрома P45. Этот фермент контролирует концентрацию лекарств и токсинов в крови. Из-за сбоя в функции P45 действующие вещества медикаментов могут накапливаться в организме в опасных для здоровья количествах. Или, наоборот, эффективность лекарств может снижаться из-за слишком низкой концентрации.

"Один стакан грейпфрутового сока или целый плод могут подавлять функцию ферментов в вашем организме на срок до 24 часов, в связи с чем выдерживать интервал между приемом лекарства и употреблением фрукта просто бессмысленно", - пишет SasaPost.

Грейпфруты влияют на эффективность около 50 препаратов для лечения самых разных болезней, в большинстве из которых важно соблюдать точную дозировку. При этом во многих случаях из-за необходимости придерживаться здорового питания пациенты добавляют в свое меню эти цитрусовые.

Авторы статьи перечислили лекарства, которые нежелательно сочетать с употреблением грейпфрутов: статины, ряд антиаритмических и обезболевающих препаратов, а также лекарств от повышенного артериального давления, некоторые антигистаминные лекарства, противоопухолевые и препараты эстрогенов, включая противозачаточные таблетки, а также виагра.

В противном случае могут возникнуть такие побочные эффекты, как нарушение сердечного ритма, внезапная остановка сердца, образование тромбов, повреждение почек, поражение костного мозга, разрушение мышечных волокон.

Авторы материала советуют внимательно относиться к своему рациону и проверять этикетки товаров - в их составе может оказаться грейпфрут.