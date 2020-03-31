Ученые рассказали, как излечиться от коронавируса без препаратов

Ученые Мельбурнского университета рассказали, в каком случае можно излечиться от COVID-19 без специальных лекарственных препаратов. Исследование опубликовано в журнале Nature Medicine, передает Day.Az со ссылкой на peterburg2.ru.

Выяснилось, что организм людей с хорошим иммунитетом способен самостоятельно побороть коронавирус. Это было подтверждено исследованием, объектом которого стала 47-летняя жительница китайского города Ухань.

Из эпицентра возникновения коронавируса женщина прилетела в Австралию, после чего ее госпитализировали с симптомами инфекции. У пациентки не было патологических заболеваний и вредных привычек.

Медики не стали назначать женщине антибиотики или противовирусные препараты. Однако ей внутривенно вводили жидкость для поддержания водного баланса в организме.

В результате пациентка полностью выздоровела через две недели. Анализ ее крови показал увеличение клеток иммунной системы - это характерная реакция организма при борьбе с обычным сезонным гриппом.

Ученые считают, что этот случай является серьезным шагом к пониманию процессов выздоровления от COVID-19.

