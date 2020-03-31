Эксперт развеял мифы о способах борьбы с вирусом

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 врачи призывают соблюдать личную гигиену и дезинфицировать помещения и предметы, особенно гаджеты. В программе "Тест" на телеканале "Россия 1" доктор медицинских наук Дмитрий Еделев развеял мифы о дезинфекции и назвал эффективные способы защититься от вирусов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По словам эксперта, защищать свой дом от проникновения вирусов нужно уже с порога, если вам все-таки необходимо выходить из дома.

"Вход в ваш дом - это ваша государственная граница, которую вирус пересекать не должен. Поэтому обувь оставляем за государственной границей, верхнюю одежду, по возможности, тоже, при этом она не должна касаться вашей одежды, в которой вы ходите дома", - рассказал Еделев.

На обувной коже вирус может оставаться активным в течение девяти дней, поэтому обувь стоит обработать антисептиком. Его можно сделать в домашних условиях. Для этого берется медицинский этиловый спирт (250 граммов), перекись водорода (15 граммов) и и глицирин (5 граммов), который нужен, чтобы спирт не обжигал руки. В эту смесь необходимо долить дистиллированной или кипячено воды, чтобы общий объем раствора составил 300 граммов, и перемешать. Таким средством можно обработать придверный коврик, обувь, даже руки. К тому же, оно безопасно для домашних животных.

Эксперт отметил, что хотя сами животные не являются переносчиками коронавируса, им после прогулок тоже нужно проводить дезинфекцию - протирать лапы и живот. Особенно это касается некрупных собак.

Доктор Еделев развеял несколько мифов о коронавирусе. В частности, он высказался по поводу рекомендаций промывать нос соляными растворами. Эту процедуру многие считают способом защититься от инфекций.

"Промывание носа физраствором бессмысленно и бесполезно, от вируса это не спасает", - констатировал он.

В интернете пользователи советуют друг другу употреблять чеснок - якобы он тоже эффективен в борьбе с болезнями.

"Чеснок является хорошим иммуностимулятором и содержит селен, который способствует невнедрению вируса", - отметил доктор. Но эффективен чеснок только если употреблять его в пищу. Так что популярный совет носить его зубчики на шнурке на шее не работает.