Трансмиссивность: реальная опасность коронавируса

Коронавирус распространяется очень быстро. Вот почему так важно знать возможные пути передачи этой инфекции, чтобы минимизировать риск заражения, передает Day.Az со ссылкой на steptohealth.ru.

Ученые всего мира борются за то, чтобы обуздать распространение коронавируса (COVID-19), чья высокая трансмиссивность уже привела в "боевую готовность" огромное количество стран. Существует несколько направлений борьбы с этой инфекцией: социальная изоляция, мытье рук, профилактические меры, разработка вакцин и другие.

Однако ясно одно: нам нужно знать врага в лицо, чтобы победить его. Поэтому среди всех характеристик любого вируса одной из наиболее важных является именно его трансмиссивность - передаваемость. Вирусы - это частицы, состоящие из нуклеиновых кислот, окруженных белками, которые способны размножаться за счет вторжения в клетки живых организмов.

Если обобщить и немного упростить, вирус не заинтересован в уничтожении организма хозяина, в который он вторгся. Эффективный вирус - это вирус, который размножается, не будучи обнаруженным зараженным человеком, для того, чтобы иметь возможность распространяться и дальше. Перекидываться на других людей до появления первых симптомов у носителя, мешающих нормальному образу жизни.

Таким образом, трансмиссивность вируса является ключевым термином при любой эпидемии (пандемии в данном случае). И сегодня мы расскажем все, что вам следует знать о коронавирусе и используемой терминологии. Читайте далее!

Трансмиссивность коронавируса: что нужно знать?

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) подробно описывают, насколько легко может передаваться вирус от человека к человеку. Некоторые вирусы очень заразны, а другие нет. Чтобы понять, почему передача коронавируса является реальной опасностью, давайте подробно рассмотрим этот процесс.

Базовый коэффициент репродукции

Базовый коэффициент репродукции, или базовое репродуктивное число (R0), представляет собой среднее число новых случаев заболевания, вызванных больным человеком в течение инфекционного периода. Когда это значение составляет менее одной единицы, инфекция исчезает через длительный период. Однако, если он больше, чем единица, существует вероятность продолжения распространения.

Приведем пример:

Базовый коэффициент репродукции кори составляет 15 единиц (R0: 15)

Это означает, что человек с корью может заразить 15 других непривитых людей во время своей болезни. В случае гриппа, для сравнения, значение R0 составляет 1,3.

По оценкам ученых, коронавирус (COVID-19) имеет базовое репродуктивное число R0 в диапазоне от 2 до 3. Его трансмиссивность вдвое выше, чем у обычного гриппа. Но он все же далек от скорости передачи кори. Так в чем же реальная опасность, если мы на протяжении многих десятилетий жили с болезнями и "пострашнее", и "позаразнее"?

Инкубационный период и больные с отсутствием симптомов

В новостях можно услышать различные свидетельства в эти дни: "Да, у меня подтвержден коронавирус, но я счастлив, что у меня нет симптомов". И подобное утверждение - палка о двух концах:

Статистика говорит нам, что 80% случаев заболевания коронавирусом протекают в легкой форме, поэтому они не требуют госпитализации.

В Китае 43 000 человек имели COVID-19-положительный результат без явных симптомов.

Инкубационный период составляет от 5 дней до 3 недель, в среднем 7 дней. Хотя носители были зарегистрированы и в инкубационный период распространения заболевания, что не считается основным периодом заражения.

С одной стороны, такая информация очень обнадеживает. Возможно, что человек уже переболел вирусом и даже не заметил этого. Это явно позитивно для данного конкретного человека, но, возможно (и даже скорее всего), рядом с ним за время болезни были и представители более уязвимых в плане здоровья групп. Относительное состояние здоровья во время болезни увеличивает трансмиссивность вируса.

Остаться незамеченным...

Если человек серьезно заболел, то при появлении первых же симптомов его следует немедленно госпитализировать. Таким образом, вероятность его контакта с другими людьми сводится к минимуму. И, следовательно, R0 причинного вируса будет меньше 1.

Находясь на больничной койке, человек не может жить "нормальной жизнью" и тем более активно передвигаться. Из-за этого ему очень трудно передать вирус другому человеку. Но здесь вступает в игру так называемая эффективность коронавируса. Многие его носители могут вести совершенно нормальную жизнь. Да, с кашлем, головной болью и легким недомоганием.

Кто же не ходил за продуктами, уже чувствуя себя неважно? Эта кажущаяся "нормальность" позволяет вирусу распространяться через выделения от чихания и кашля и заражать еще больше людей. А ведь некоторые из них оказываются более уязвимыми, чем другие. Вот в чем причина скорости распространения коронавируса: он позволяет зараженным людям вести привычный образ жизни. А они, в свою очередь, могут заразить (и заражают) других людей.

Важность своевременного обнаружения

По этой причине в последние дни все большее внимание уделялось количеству наборов для быстрого обнаружения инфекции. В идеале было бы иметь возможность проводить тесты на каждом человеке, который был в контакте с пациентом. Вне зависимости от того, есть у него симптомы или нет.

Но по логистическим причинам этот процесс очень сложен. Болезнь распространяется быстро, а ресурсы и время сильно ограничены. В связи с этим в настоящее время тесты проводятся только для персонала, который лечит пациентов, или людей с явными симптомами, которые ранее имели контакт с инфицированными.

Это реальный повод для призыва к ответственности граждан. Мы не можем знать наверняка, заражены мы или нет. Но мы можем минимизировать вероятность заражения других, покидая свой дом как можно реже.

Таким образом, реальная опасность коронавируса заключается не в его смертности. Она составляет около 4%, и почти всегда это люди пожилого возраста. Главное - легкость передачи, которой обладает вирус. Так что сейчас действительно важно минимизировать контакты с другими людьми. Во имя общего блага.