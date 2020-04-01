Осложняет ли ибупрофен течение коронавирусной инфекции?

Протоколы лечения COVID-19 рекомендуют использовать парацетамол для борьбы с лихорадкой в качестве первой помощи. Но AEMPS отмечает также, что использование ибупрофена для лечения незначительных симптомов тоже возможно, передает Day.Az со ссылкой на steptohealth.ru. По крайней мере доказательств имеющихся противопоказаний нет.

По данным Испанского агентства по лекарственным средствам и медицинским изделиям (AEMPS), нет никаких данных, подтверждающих ухудшение течения коронавирусной инфекции при использовании ибупрофена или других нестероидных противовоспалительных препаратов. Сегодня этот вопрос подробно изучается. Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не применять ибупрофен, если его не прописал медицинский работник.

Анализ планируется завершить в мае текущего года. А пока AEMPS предупреждает о сложности ответа на вопрос, усугубляет ли ибупрофен коронавирусную инфекцию... Ибупрофен используется для лечения начальных симптомов инфекций, а потому установить причинно-следственную связь бывает нелегко.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) внимательно следит за ситуацией. Оно готово рассмотреть любую новую информацию, которая станет доступной по этому вопросу в контексте пандемии. Однако на данный момент его сотрудники повторяют: нет научных доказательств, которые бы устанавливали связь между ибупрофеном и ухудшением состояния при заражении COVID-19.

Парацетамол, первая помощь при лихорадке

Инструкции по применению лекарств, содержащих ибупрофен, указывают, что это вещество может маскировать симптомы инфекций. AEMPS предполагает, что это может задержать их диагностику, позволяя им достичь более продвинутых стадий. Хотя это относится к инфекциям в целом, а не конкретно к инфекции COVID-19.

Протоколы лечения COVID-19 рекомендуют использовать парацетамол в качестве первой меры для борьбы с лихорадкой. Но AEMPS отмечает также, что использование ибупрофена для снятия незначительных симптомов возможно. По крайней мере доказательств имеющихся противопоказаний нет. Оба лекарства должны использоваться только в соответствии с инструкцией и в самой низкой дозировке. Это позволит контролировать симптомы.

Ибупрофен при коронавирусной инфекции: усугубляет ли это лекарство состояние больного?

Спор был спровоцирован министром здравоохранения Франции Оливье Вераном. Через свой аккаунт в Twitter он предупредил, что прием ибупрофена и других противовоспалительных препаратов может усугубить течение коронавирусной инфекции.

Испанское агентство по лекарственным средствам и медицинским изделиям (AEMPS), в свою очередь, уверяет, что в настоящее время нет данных, подтверждающих обострение инфекции COVID-19 из-за использования ибупрофена или других нестероидных противовоспалительных препаратов.

Следовательно, у пациентов, находящихся на длительном лечении этими препаратами, нет причин прекращать их применение.

Ибупрофен или все-таки парацетамол?

Франция и Испания в настоящее время не могут прийти к согласию, что же следует предпринять для борьбы с коронавирусом. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран отметил, что прием противовоспалительных препаратов может усугубить инфекцию COVID-19 и порекомендовал парацетамол. Но Испанское агентство по лекарственным средствам и медицинским изделиям (AEMPS) опровергло заявление министра.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) присоединились к AEMPS. Они заявили, что нет никаких доказательств того, что ибупрофен более вреден при коронавирусе, чем другие жаропонижающие средства.

SEMFYC (Испанское общество семейной и общественной медицины) взывает к ответственности научного сообщества за предотвращение распространения сообщений подобного типа. Это относится к любой информации, не имеющей научных доказательств.

А какие есть данные относительно использования ибупрофена при коронавирусной инфекции?

В настоящее время практически невозможно провести научные клинические испытания, которые могли бы дать ответы на этот и другие вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией.

Большинство доступных данных представляют собой эпидемиологические исследования, в которых невозможно установить причинно-следственную связь. Аналогичным образом, отсутствуют данные о побочных реакциях этих препаратов со стороны национальных и международных учреждений, занимающихся регулированием и оценкой лекарственных средств.

Принимать ибупрофен или нет?

Рабочая группа по инфекционным болезням Испанского общества семейной и общественной медицины (SEMFYC) попросила не прекращать прием таких лекарств, как ибупрофен. По крайней мере до тех пор, пока нет научных исследований, подтверждающих вред от их применения.

Но как бы то ни было, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует в первую очередь использовать парацетамол в случае повышения температуры тела и появления болей различного характера. Например, пациентам с заболеваниями почек следует полностью избегать использования ибупрофена. Выбор между тем или иным вариантом зависит от индивидуальных особенностей пациента (и наличия у него сопутствующих заболеваний). Важно предварительно проконсультироваться с профессионалом.