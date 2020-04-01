Коронавирус у детей: представляет ли он опасность?

Пандемия коронавируса вызывает беспокойство во всем мире. Сегодня мы поговорим о том, насколько это заболевание опасно для детей.

Коронавирусная инфекция COVID-19 - это новое заболевание, которое в настоящее время у всех на слуху в связи с его быстрым распространением и отсутствием эффективного лекарства. Конечно же, родителей во всем мире тревожит один вопрос: а насколько опасен коронавирус для детей? Стоит ли беспокоиться об этом?

Day.Az со ссылкой на steptohealth.ru делится с вами актуальной информацией об этом заболевании и о том, как оно воздействует на детей. Кроме того, вам будет не лишним узнать о мерах предосторожности, которые стоит принять для защиты.

Что такое коронавирус?

Коронавирусы - это семейство вирусов неизвестного происхождения. На сегодняшний день ученым известно 40 его разновидностей. Они могут вызывать обычную простуду, пневмонию или, в наиболее тяжелой форме, дыхательную недостаточность.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань были выявлены первые случаи заражения коронавирусом ранее неизвестного типа. С тех пор число зараженных растет с каждым днем, так как этот вирус легко передается от человека к человеку.

Тем не менее паниковать пока не стоит. Хотя число людей, у которых подтверждено наличие коронавируса, очень велико, показатель смертности от этого заболевания в настоящее время довольно низкий. Он даже ниже, чем при предыдущих эпидемиях коронавирусов других типов. Например, атипичной пневмонии.

Какие симптомы он вызывает?

Вам следует знать, что в большинстве случаев коронавирусная инфекция протекает достаточно легко. Она вызывает симптомы, схожие с симптомами обычного сезонного гриппа. Среди них можно выделить следующие:

-Насморк

-Общее недомогание

-Усталость

-Боль в мышцах

-Кашель

-Лихорадка и озноб

-Боль в горле и головная боль

При этом у данного заболевания есть ряд особенностей. Инфицированный человек может не чувствовать вообще никаких симптомов. Иногда, как мы уже упоминали, болезнь протекает точно так же, как грипп. Однако в самых серьезных случаях могут развиться опасные осложнения. К наиболее тяжелым относятся пневмония и дыхательная недостаточность.

Эта новая болезнь представляет наибольшую опасность для определенных групп населения. Речь идет о пожилых людях, новорожденных или людях с ослабленной иммунной системой.

Коронавирус у детей

Похоже, что коронавирус у детей протекает достаточно легко. Это, наряду с низкой смертностью, которая, как мы уже говорили, соответствует этому штамму, заставляет смотреть в будущее с оптимизмом. По крайней мере, когда речь идет о здоровье детей.

Несмотря на это, Испанская ассоциация педиатрии совместно с другими детскими учреждениями намерена подготовить протокол действий для лечения и профилактики коронавируса у детей.

Конечно, самое важное - это быть внимательными к любым подозрительным симптомам и своевременно обращаться к врачу. Специалист, в свою очередь, примет соответствующие меры для подтверждения или исключения заражения.

Лечение и профилактика

К сожалению, на данный момент нет эффективного лекарства от этого типа вируса. Все лечение направлено на облегчение симптомов, таких как лихорадка, боль в мышцах и проблемы с дыханием. Другими словами, на то, чтобы поддерживать пациента в удовлетворительном состоянии, пока его организм борется с вирусом.

Также необходимо внимательно относиться к появлению возможных осложнений, особенно у наиболее восприимчивых групп населения.

Вот почему так важно стараться не допускать передачи вируса от человека к человеку. Для этого следует избегать мест скопления людей и соблюдать гигиену. Медики настаивают, что особо важное значение имеет мытье рук.

Также рекомендуется избегать контакта с людьми, которые уже были инфицированы или взаимодействовали с зараженными. Если это невозможно, следует прикрывать глаза, нос и рот.