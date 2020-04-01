Коронавирус и его симптомы: что нужно знать?

Распространение коронавирусной инфекции по всему миру вызвало циркуляцию огромных потоков информации, которая зачастую содержит ошибочные данные об этой эпидемии. В этой статье мы расскажем вам, каковы симптомы коронавируса и как их можно распознать, Day.Az со ссылкой на steptohealth.ru.

Число людей, у которых диагностирован коронавирус, продолжает увеличиваться. Меры по сдерживанию и по борьбе с ним стали более строгими. А созданные протоколы применяются к его возможным носителям незамедлительно.

Например, критическая ситуация сложилась в Италии. Там правительство распорядилось ввести общий карантин. Он предполагает ограниченное перемещение своих граждан и запрет на въезд и выезд из государства. Экономика сразу же отреагировала на это: глобальный кризис сказывается на фондовых и валютных рынках.

Национальные и местные министерства здравоохранения разработали руководства к действиям для групп здравоохранения и для информирования населения. В некоторых провинциях протокол обязателен для исполнения, и даже с участием полиции, если это необходимо. А самим гражданам рекомендуется самим помещать себя на карантин, если они заподозрили у себя коронавирус.

Сегодня стало совершенно ясно, что при такой глобализации ни один участок нашей планеты не может считаться недосягаемым для вируса. Эпидемия распространилась благодаря воздушному сообщению между странами и перемещению населения.

Что же представляет собой коронавирус?

Прежде чем углубляться в симптоматику коронавирусной инфекции, стоит вспомнить о том, что мы имеем в виду, когда говорим об этом микроорганизме. Знание его природы даст нам необходимое понимание того, как его можно обнаружить и предотвратить.

Коронавирусы на самом деле представляют собой целое семейство вирусов, существовавших задолго до 2020 года. Общее обозначение, под которым мы ссылаемся на текущую вспышку, вводит нас в заблуждение, потому что у этого конкретного штамма есть имя.

С 7 января 2020 года мы знаем, что распространяемой разновидностью коронавируса является 2019-nCov, позднее переименованный в COVID-19. Это штамм, который начал заражать людей в конце 2019 года в городе Ухань, Китай.

В мире уже отмечались три яркие вспышки коронавирусов, передаваемых человеку, включая эту. Наиболее запоминающейся стала та, что проявлялась тяжелым острым респираторным синдромом (атипичная пневмония).

Коронавирусы передавались между животными, и этот процесс достаточно хорошо задокументирован. Теперь же штамм претерпел изменения, и вирус стал заразным для людей. Он оказался способен выйти за рамки конкретных случаев и превратиться в настоящую эпидемию.

Как передается COVID-19?

Путь заражения коронавирусом, который в настоящее время находится в стадии передачи, заключается в опосредованном контакте с отделяемым из носа или рта инфицированных людей. Вирус путешествует по воздуху через эти капли и проникает в слизистую оболочку рецепторов.

Также случается, что капли падают на поверхности, где вирус может оставаться живым в течение какого-то времени. Если здоровый человек дотронется до этих поверхностей в период активности вируса, а затем коснется любой слизистой оболочки этой же рукой (глаз, носа или рта), его заражение тоже становится возможным.

Еще присутствие коронавируса было обнаружено в фекалиях зараженных пациентов. Но результаты проведенных исследований указывают на то, что вероятность распространения вируса по этому пути остается очень низкой.

Коронавирус и его симптомы

Как же узнать, заразились мы COVID-19 или нет? Какие симптомы коронавируса мы можем обнаружить на ранней стадии? Зная, что это вирус передается воздушно-капельным путем, логично связать его с симптомами гриппа.

Триада следующих признаков - обычное проявление болезни:

-Повышенная температура тела

-Сухой кашель

-Чрезмерная усталость

Другие симптомы встречаются реже и проявляются слабее. Они имеются не у всех зараженных коронавирусом пациентов. Это ринорея (насморк), одинофагия (боль в горле) и диарея. Есть даже и те, кто заражен COVID-19, но не чувствует неприятных симптомов совсем.

От 15 до 20% инфицированных сталкиваются в серьезной клинической формой заболевания. Как правило, это пожилые люди или пациенты с сопутствующими заболеваниями, такими как диабет, гипертония (повышенное кровяное давление), обструктивные заболевания легких или иммунодефицит.

Когда следует проконсультироваться с врачом, если вы заподозрили у себя наличие симптомов коронавируса?

При наличии одного из трех симптомов, о которых мы упоминали ранее, или же сразу всех трех, а также учитывая историю контактов с людьми, у которых уже диагностировали коронавирус или которые находились в очагах его распространения, следует пройти диагностику. Эти факторы уже являются достаточной причиной для врачебной консультации. Не откладывайте, сдайте необходимые анализы, изолируйте себя от окружающих, если это необходимо. И начните принимать меры по поддержанию своего организма.

Если у вас имеются хронические заболевания, вы страдаете иммунодефицитом или являетесь пожилым человеком, наличие высокой температуры должно насторожить вас. В этом случае вы находитесь в группе повышенного риска. Вам следует обратиться к врачу как можно раньше, чтобы получить адекватную и своевременную помощь. Пока не стало слишком поздно. Примите во внимание, что летальные случаи наиболее часты у пациентов с вышеперечисленными заболеваниями.