Ученые нашли способ уничтожить коронавирус

Российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов.

Специалисты выяснили, что обработанная холодной плазмой вода может стать смертельным оружием даже против коронавируса SARS-CoV-2, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Жидкость получила название "Мегнарил". В такой воде разрушаются белки, и после высыхания на обработанной поверхности ничего не остается.

Работает технология следующим образом. Установка производит холодную плазму - газ из заряженных и незаряженных частиц, который поступает в простую воду. После этого атомы теряют часть электронов и в итоге уже не могут соединиться в молекулу H2O.

Это приводит к появлению различных форм кислорода и водорода, которые повреждают клетки вирусов.

Кроме "агрессивного" кислорода "Мегнарил" разрушает вирусы еще и за счет хлорноватистой кислоты.

"Одна десятая процента соли такой кислоты в воде препятствует размножению коронавируса. Сама же кислота гораздо активнее своей соли. Это позволяет предположить, что такая жидкость не только остановит размножение, но и убьет патоген", - пояснил глава базирующейся в Сколково компании "Магнарил аква лаб" Дмитрий Балаболин.

Использовать такую воду можно как для обработки масок и различных поверхностей, так и для распыления в воздухе. Она безопасна для человека и довольно дешевая в производстве - порядка 100 рублей за тысячу литров.