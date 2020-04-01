Ученые заявили, что в лечении вызываемой коронавирусом болезни поможет переливание крови

Ученые из Университета Гонконга полагают, что в лечении заболевания, вызываемого новым коронавирусом, может помочь переливание сыворотки крови, содержащей вирусные антитела от уже переболевших. Это подтвердили эксперименты на хомяках, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Микробиологи провели опыты на сирийских золотистых хомяках с учетом схожести в их организме структуры белка ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент 2) с человеческим. Этот белок считается рецептором для проникновения коронавируса в клетку.

В первую неделю с момента заражения у зверьков наблюдались довольно тяжелые симптомы, связанные с поражением легких, трахеи, иммунной системы, кишечника. "Примерно на четвертый день инфекция была настолько сильной, что отмечались даже легочные кровотечения", - сказал ведущий исследователь профессор Юэн Квок-юн. Однако по прошествии недели, по его словам, некоторые грызуны начали постепенно выздоравливать, у них восстанавливался вес, а в крови выработались антитела.

Ученые затем использовали сыворотку их крови для переливания здоровому хомяку, а затем инфицировали его коронавирусом. Оказалось, что в этом случае вирусная нагрузка в организме грызуна была в 10 раз ниже. "Если мы сделаем то же самое с людьми, введя плазму крови выздоровевших пациентов через вену, это может действительно помочь им восстановиться, снизив вирусную нагрузку", - полагает профессор Юэн. Он сообщил, что его команда сейчас ожидает одобрения со стороны медицинского комитета по этике, чтобы иметь возможность провести соответствующие исследования на людях.

В ходе экспериментов также впервые выяснилось, что инфицированные хомяки способны заражать здоровых коронавирусом, находясь с ними в одной клетке.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.