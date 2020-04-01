Китайские ученые: коронавирус может передаваться кошкам

Китайские биологи проследили за тем, как коронавирус нового типа действует на различных домашних животных, и пришли к выводу, что он не поражает свиней, собак, кур и уток, но при этом может заражать кошек воздушно-капельным путем. Их выводы были опубликованы в научной электронной библиотеке bioRxiv, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас ученые активно разрабатывают вакцины от SARS-CoV-2, что ставит перед нами важный вопрос - на каких животных их следует проверять? Пытаясь ответить на него, мы проследили за тем, насколько сильно различные типы модельных лабораторных животных, а также домашних питомцев, подвержены этой инфекции", - пишут китайские исследователи.

Биологи из Ветеринарного исследовательского института Китайской академии наук проверили, может ли коронавирус нового типа заражать разные виды млекопитающих и распространяться от одного животного к другому. В этих опытах участвовали как хорьки, обычно используемые в качестве главных подопытных при изучении респираторных болезней, так и домашние животные и птицы, с которыми часто контактирует человек. Биологи приобрели несколько особей каждого вида и попытались заразить их двумя разными штаммами коронавируса, открытых на рынке Уханя еще в первые дни развития эпидемии.

Опыты показали, что вирус может попадать в организм хорьков и передаваться от одного животного к другому. Однако он не вызывает столь же серьезных последствий, как при заражении людей. С другой стороны, SARS-CoV-2 не мог эффективно размножаться в организме собак, а также не действовал на свиней и птиц.

Сильнее всего действию вируса были подвержены кошки, особенно молодые особи. Как показали опыты китайских биологов, SARS-CoV-2 легко проникал в организм кошек и убивал их. Более того, он передался от одного животного другому без "помощи" ученых: больная кошка заразила жившее в соседней клетке животное воздушно-капельным путем. Это говорит о том, что кошки могут выступать одним из векторов распространения коронавируса нового типа, заключают ученые.