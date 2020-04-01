Раскрыты редкие симптомы коронавируса

Издание Business Insider раскрыло самые распространенные и редкие симптомы коронавирусного заболевания. Информация СМИ основана на данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и выводах научных журналов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Недомогание, озноб, мышечные боли и спутанность сознания названы редко встречающимися симптомами COVID-19. Согласно отчету ВОЗ, около 11 процентов заболевших рассказывали об ознобе, 14 процентов пожаловались на мышечные боли. По наблюдению издания, спутанность сознания и чувство обеспокоенности скорее являются признаками нормальной реакции организма на широко обсуждаемую в обществе и медиа пандемию коронавируса.

Также журналисты опровергли популярное мнение о том, что насморк может быть одним из признаков заражения. По данным ВОЗ, лишь пять процентов заболевших коронавирусной инфекцией испытывали проблемы с заложенностью носа или жаловались на насморк. По мнению медиков, в большинстве случаев насморк указывает на появление какого-либо другого заболевания, например, аллергии. Першение или боль в горле также отнесли к признакам простого гриппа или простуды.

Business Insider заметило, что самыми распространенными симптомами COVID-19 остаются резкое повышение температуры и лихорадка, сухой кашель и одышка.