Как понизить холестерин за завтраком: 5 советов

Чтобы снизить уровень холестерина, следует начать принимать меры с самого утра. Кроме того, следите за тем, чтобы ваша диета была здоровой и сбалансированной.

Если вам поставили диагноз повышенный уровень холестерина, следует как можно скорее внести изменения в ваш образ жизни. Особенно важное значение в этом плане имеет диета. Прежде всего, задумайтесь над тем, как можно улучшить ваш завтрак. Ведь это один из основных приемов пищи. Здоровый и сбалансированный завтрак поможет вам понизить холестерин в утренние часы. Для этого, во-первых, вам нужно обратить внимание на продукты, которые вы едите на завтрак. А во-вторых, на то, как вы их сочетаете.

Утро - это время, когда наш организм лучше всего готов получать и усваивать питательные вещества из продуктов.

Day.Az со ссылкой на steptohealth.ru делится советами относительно завтрака. Профессиональные диетологи обычно дают их своим пациентам, желающим понизить холестерин.

1. Ешьте на завтрак овсянку, это очень питательный злак

Овес и его производные - это очень питательный продукт. Он помогает регулировать уровень холестерина и в целом поддерживать хорошее здоровье. В овсе содержится растворимая клетчатка, необходимая для снижения уровня липопротеинов. Другими словами, этот злак помогает понизить холестерин (плохой ЛПНП). Также он затрудняет всасывание холестерина в кровоток.

Добавьте в тарелку овсянки кусочки фруктов, орехи, и ваш завтрак будет не только полезным, но и очень вкусным.

2. Ешьте на завтрак здоровые жиры, например, авокадо

Некоторые люди с повышенным холестерином стараются избегать употребления авокадо. Они считают, что это слишком калорийная и жирная пища. В действительности же это совсем не так.

Авокадо является богатым источником питательных веществ, а также мононенасыщенных жирных кислот. Поэтому оно идеально подходит для поддержания сбалансированного уровня холестерина. Кроме того, завтрак с авокадо зарядит вас энергией перед утренней тренировкой или поездкой на работу.

3. Чтобы понизить холестерин, ешьте чеснок с лимоном

Испанский фонд здоровья сердца (FEC) утверждает, что чеснок очень полезен в рамках сбалансированной диеты. Несмотря на то что это не природный антибиотик, как ранее считалось, в целом он способствует укреплению здоровья.

Несмотря на то что ежедневное потребление зубчиков чеснока не несет какой-либо особой пользы для здоровья, его рекомендуют сторонники народной медицины для заботы о сердце. Особенной популярностью пользуется средство из лимона и чеснока.

Действие этого средства не имеет доказанной эффективности. Так что не стоит пытаться лечить им болезни сердца и прочие проблемы. Если вы все-таки хотите его попробовать, делайте это в рамках здорового образа жизни, а не в качестве единственной меры заботы о своем здоровье.

4. Замените рафинированную муку цельнозерновой

Какой же завтрак без бутербродов? Тем не менее важно выбрать правильный хлеб. Диетологи рекомендуют цельнозерновые сорта, богатые клетчаткой и без примесей рафинированной муки. Идеальный вариант - ржаной хлеб.

Для того чтобы понизить холестерин, избегайте, прежде всего, белого формового хлеба. Обычно он продается в пластиковых пакетах уже порезанным.

Некоторые эксперты считают, что в ржаном хлебе содержится больше клетчатки и питательных веществ, чем в других сортах. Например, он богат железом и витаминами группы В, которые обеспечивают защиту от плохого холестерина.

Чтобы насладиться здоровым завтраком и понизить холестерин, нет ничего лучше, чем кусочек ржаного хлеба, политый оливковым маслом. А одной из отличных комбинаций продуктов для завтрака станет ржаной хлеб, яичница с ветчиной и какой-либо фрукт.

Оливковое масло первого отжима - это продукт высочайшего качества. Оно богато мононенасыщенными жирными кислотами (олеиновой кислотой), витамином Е и фитостеролами. Эти соединения защищают здоровье нашего сердца.

5. Пейте белый чай, чтобы понизить холестерин

Из-за содержания антиоксидантов белый чай считается идеальным напитком для поддержания здоровья. И если регулярно пить его на завтрак, его преимущества будут наиболее заметны.

Имейте в виду, что белый чай не является лекарством. Он не сможет понизить уровень холестерина или нормализовать его сам по себе. Поэтому вы должны рассматривать его лишь как дополнение к здоровому образу жизни.