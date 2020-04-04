6 витаминов, которые обязательно должны присутствовать в вашем рационе

Здоровая и сбалансированная диета очень важна для поддержания нашего здоровья. Среди питательных веществ, которые мы должны потреблять, - витамины, необходимые для многих химических и метаболических процессов, происходящих в нашем организме. Day.Az со ссылкой на steptohealth.ru рассказывает о некоторых витаминах, которые должны содержаться в нашей пище.

6 витаминов, которые должны присутствовать в вашем рационе

Ниже мы перечислим витамины, которые не вырабатываются человеческим организмом, а потому получить их можно, лишь употребляя определенные продукты питания.

Витамин C

Принимать необходимое количество витамина С очень важно, особенно зимой, когда холод способствует снижению нашего иммунитета. Этот витамин помогает предотвратить катаракту и грипп, а также сердечно-сосудистые заболевания. Конечно, потребление достаточного количества витамина С не сделает нас неуязвимыми для подобных заболеваний, но поможет снизить риск их развития. Продукты с наиболее высоким содержанием витамина С - это цитрусовые, такие как апельсины и киви.

Витамин А

Нехватка этого витамина в нашем рационе может способствовать возникновению проблем со зрением. Поэтому витамин А славится своей пользой для глаз. Кроме того, это вещество является мощным антиоксидантом, который также поможет сохранить крепкой иммунную систему.

Среди продуктов, содержащих витамин А в достаточном количестве, - животные жиры и овощи.

Например, стоит чаще употреблять морковь. Также этот витамин содержится в помидорах, персиках и перце.

Фолиевая кислота, или витамин B9

Основная польза фолиевой кислоты для нашего организма заключается в профилактике анемии. Ее симптомом может быть состояние хронической усталости, развивающееся из-за недостатка этого вещества. Для того чтобы в организм поступало достаточное количество фолиевой кислоты, следует включать в рацион больше овощей и фруктов, таких как клубника и манго.

Кроме того, фолиевая кислота необходима для женщин в период беременности, поскольку она предотвращает пороки развития нервной трубки плода. Лучше начать принимать ее за несколько недель до зачатия.

Витамин B12

Это вещество необходимо для поддержания здоровья нервных и кровяных клеток, производства энергии и синтеза ДНК. С возрастом способность организма усваивать этот витамин снижается, а потому в пожилом возрасте следует особенно следить за его уровнем. В частности, начиная с 50 лет, риск нехватки витамина B12 начинает расти.

Продукты, которые содержат большое количество витамина B12, - это рыба, мясо, яйца и молочные продукты.

Если вы придерживаетесь вегетарианского или веганского рациона, следите за тем, чтобы вы получали достаточное количество витамина B12. Например, с зерновыми.

Витамин D

Еще одно вещество, которое обязательно должно содержаться в потребляемой нами пище, - знаменитый витамин D. Он необходим для здоровья костей и правильного усвоения кальция. Кроме того, нехватка этого витамина повышает риск развития сердечных заболеваний и рака. Наибольшему риску дефицита витамина D подвержены люди:

живущие в городах с высоким уровнем загрязнения

носящие преимущественно закрытую одежду

имеющие сильную пигментацию на коже.

Витамин В6

Витамин B6 участвует примерно в 200 биохимических реакциях, протекающих в нашем организме. Вот почему он является неотъемлемой частью списка витаминов, которые обязательно должны присутствовать в нашем рационе.

Нехватка этого вещества негативно сказывается на сне, аппетите и настроении.

Кроме того, витамин B6 играет важную роль в поддержании когнитивных способностей, укреплении иммунной системы и производстве эритроцитов.

В целом, дефицит этого витамина встречается нечасто. Тем не менее для его профилактики следует потреблять такие продукты, как мясо, цельные зерна и орехи.