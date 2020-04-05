Список потенциально опасных продуктов

Обратите внимание на этот список продуктов. Точнее, на то, в каком виде они употребляются и откуда были доставлены, Day.Az со ссылкой на popmech.ru.

Сырые устрицы

Разумеется, это не продукт ежедневного употребления. Но особый праздничный ужин с устрицами, даже если вы пробуете их единственный раз в жизни, может закончиться больничной уткой. Особенно если вы лакомитесь ими в туристической поездке и их "вот только что выловили", а не вырастили на специальной ферме. Из-за потепления мирового океана устрицы, выросшие в естественной среде, все чаще поражаются микробами.

Нарезанные овощи или фрукты из супермаркета

Эти готовые наборы могут быть очень удобными в домашнем хозяйстве, но вам следует помнить, через какое количество рук потенциально они прошли. А вы будете употреблять продукт в сыром виде, без температурной обработки. В салат стоит пускать только заготовки, сделанные своими руками.

Проростки

Такая же логика справедлива в отношении сырых пророщенных семян сои, пшеницы и так далее. В связи с бумом на здоровое питание все больше производителей выпускают их и, просто по законам больших чисел, все чаще они приводят к вспышкам кишечных инфекций.

Сырые яйца

Сальмонеллез прокатился по планете в 80-х и 90-х годах как пандемия. И хотя сейчас санитарные правила на этот счет стали значительно строже, мы не рекомендуем играть в эту русскую рулетку.

Парное молоко и свежевыжатые соки

Пастеризация, пастеризация и еще раз пастеризация. Мнение о том, что она убивает полезные составляющие как в молоке, так и в соках, не более чем миф. И витамины, и микроэлементы сохраняются в этих напитках в полном объеме.