Названы новые симптомы коронавируса

Французские медики назвали новые симптомы коронавируса, связанные с болезнями кожи. Об этом сообщается в отчете на сайте Национального союз дерматологов-венерологов (SNDV), пишет "Лента.Ру".

Сообщество медиков, организованное из более чем 400 специалистов, заявило, что в ряде случаев инфицированные COVID-19 жаловались на частые покраснения, крапивницу и псевдообморожения. По словам экспертов, такие выводы были сделаны на основе анализа многих случаев заражения вирусной инфекцией. "Мы предупреждаем медицинскую общественность, чтобы специалисты могли как можно быстрее обнаружить новых пациентов с коронавирусом", - говорится в сообщении SNDV.

Врачи рекомендовали гражданам с указанными симптомами обращаться в медицинские учреждения. По их словам, даже если проблемы с кожей не являются признаками COVID-19, эти заболевания так или иначе надо лечить.

Официальные власти уже отреагировали на доклад SNDV. Глава генеральной дирекции здравоохранения Франции Жером Саломон заметил, что ему пока не известно ни одно научное исследование, которое могло бы продемонстрировать дерматологическую симптоматику в случаях заболевания коронавирусом. При этом Саломон заметил, что новые симптомы могут быть открыты по мере мутации вируса.

Ранее издание Business Insider на основе медицинских отчетов назвало главные симптомы коронавируса. К ним отнесли резкое повышение температуры, лихорадку, сухой кашель и одышку. Недомогание, озноб, мышечные боли и спутанность сознания назвали редкими симптомами COVID-19, насморк и першение в горле отнесли к признакам обычной простуды.