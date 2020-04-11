Названы опасные последствия заражения коронавирусом

Коронавирус COVID-19, как и другие подобные вирусы, сильно ослабляет защиту человеческого организма, что может вызывать другие патологии. Об этом рассказал академик РАН, вирусолог Феликс Ершов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Вирус подавляет иммунную систему, поэтому на болезнь может наслаиваться дополнительная, так называемая соматическая патология. Естественно, что так же, как и при обычном гриппе, организм больного ослаблен, а его иммунитет подавлен, и на этом фоне начинаются вторичные иммунодефициты", - рассказал вирусолог.

По его словам, в группе риска в такой ситуации, как правило, оказываются пожилые люди, при этом молодежь и дети в силу эффективности их иммунитета подвержены осложнениям значительно меньше.

"У пожилых людей в качестве осложнений и различных патологий могут быть инсульты и инфаркты. Кроме того, все те же сопутствующие болезни, что и при гриппе, - бронхиты, менингиты и прочее", - отметил профессор.

Ершов добавил, что основной причиной смертности становится не сам COVID-19, а как раз вторичные осложнения.