В Канаде начали эксперимент по лечению коронавируса плазмой крови переболевших

Канадские медики объявили о начале эксперимента по использованию плазмы людей, которые переболели коронавирусной инфекцией (COVID-19), для лечения больных с тяжелыми формами этого заболевания. В проекте уже участвуют 50 медицинских центров в разных городах Канады, пишет пресс-служба Монреальского университета, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Плюс пассивной иммунизации заключается в том, что нам не нужно разрабатывать лекарство от COVID-19 в лаборатории - за нас эту работу делают тела доноров. Сейчас перед нами стоит проблема скорейшего создания инфраструктуры для сбора плазмы и проведения параллельных клинических испытаний в разных медицинских центрах", - рассказал Филипп Бежен, руководитель проекта из Монреальского университета.

С первых дней после начала вспышки коронавирусной инфекции в китайском Ухане медики прикидывали, можно ли использовать антитела из плазмы крови излечившихся людей для того, чтобы подавлять инфекцию в организме тяжело больных носителей вируса SARS-CoV-2. Первые опыты такого рода китайские врачи успешно провели еще в середине февраля этого года.

Недавно такие эксперименты начали проводить и в других странах мира, в том числе во Франции, Турции и США.

Канадские врачи объявили о начале самого крупного эксперимента такого рода, в котором будут участвовать специалисты 16 больниц Квебека, а также 34 медицинских центра в других городах и провинциях Канады. За прошлый месяц ученые разработали планы по созданию централизованной инфраструктуры, которая позволит им быстро и организованно собирать образцы плазмы, проверять ее на качество и использовать для лечения больных.

Как надеются исследователи, эти опыты подтвердят, что подобная методика борьбы с вирусом, которую применяли, в частности, более века назад во время эпидемии испанки, окажется эффективной и при борьбе с коронавирусной инфекцией.