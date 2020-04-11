Показано движение коронавируса в помещении при кашле

Финские ученые смоделировали момент кашля инфицированного коронавирусом человека.

Результаты исследования были опубликованы на сайте Университета Аалто (Финляндия), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты создали трехмерную модель, показывающую, как частицы вируса SARS-CoV-2 распространяются в закрытом помещении. Выяснилось, что при чихании или кашле аэрозольное облако движется в непосредственной близости от источника в радиусе нескольких метров и растворяется. Однако в течение нескольких минут частицы вируса могут находиться в воздухе и подвергать опасности заражения окружающих. В качестве примера ученые смоделировали магазин, в который зашел больной коронавирусом.

Результаты исследования показали, что частицы SARS-CoV-2 могут находиться в воздухе примерно до пяти-шести минут. При этом летучесть и концентрация газового облака зависит от размеров и степени проветриваемости помещения. "Мелкие частицы вируса не падают на пол, а движутся в воздушных потоках или остаются на одном месте", - говорится в исследовании. "Кто-то зараженный коронавирусом может кашлянуть и уйти, но оставить после себя несущее частицы коронавируса облако", - заметил доцент Университета Аалто Вилле Вуоринен.

По словам специалистов, моделирование позволило выяснить, что частицы SARS-CoV-2 могут находиться в воздухе более продолжительное время, чем считалось ранее. Медики посоветовали людям с симптомами коронавируса находиться дома, как и здоровым гражданам. Посещение магазина или других общественных мест предложили спланировать таким образом, чтобы в момент визита в помещении было как можно меньше людей.

Сухой кашель является одним из главных симптомов коронавируса. Ранее британские ученые выяснили, что на заражение вирусом SARS-CoV-2 может указывать потеря вкуса и обоняния. По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), основными симптомами коронавируса являются кашель, лихорадка и резкое повышение температуры, одышка.